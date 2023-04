Burgio, prorogata al 31 maggio la mostra di sculture di Salvatore Rizzuti

Prorogata al 31 maggio la mostra Le mille forme dell’anima», esposizione di sculture di Salvatore Rizzuti, al Museo della Ceramica di Burgio. Esposte opere in legno e in terracotta, di medie e grandi dimensioni. A corredo della mostra un elegante catalogo edito dall’Istituto poligrafico europeo ed una brochure che segna l’inizio di una stretta collaborazione tra i musei di Burgio e Caltabellotta. La mostra è stata inaugurata il 30 novembre scorso. La conclusione era in programma il 26 aprile, ma è stato deciso un prolungamento.

«Salvatore Rizzuti, già docente di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo – dice il direttore del museo di Burgio, Vito Ferrantelli - è un artista intimamente connesso alla memoria ancestrale del suo paese natio, Caltabellotta, luogo evocativo dell’universalità di mito e simbolo. Nel suo modo di intendere e fare scultura sono coniugate e convivono in stretto connubio tradizione e contemporaneità, entrambe fondamentali per rappresentare quella bellezza ideale che, elevando le suggestioni dell’uomo, permette all’artista di emozionarsi e di emozionare. A tale bellezza, sostiene Rizzuti, si può pervenire tramite la completa padronanza della tecnica e l’osservanza di un rigore assoluto».

