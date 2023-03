Agrigento, omaggio a Giovanni Verga al Pirandello: in scena «La roba» con Enrico Guarneri

Nel centenario della morte di Giovanni Verga, continua l'omaggio allo scrittore e drammaturgo catanese nella stagione di prosa del teatro Pirandello di Agrigento. Il 28 e 29 marzo andrà in scena, in un nuovo allestimento, "La roba", con regia di Guglielmo Ferro che vede tra i protagonisti l'attore Enrico Guarneri. In scena con lui ci saranno Giampaolo Romania, Nadia De Luca, Francesca Ferro, Rosario Marco Amato, Elisa Franco, Alessandra Falci, Gianni Fontanarosa, Giuseppe Parisi e Maria Chiara Pappalardo.

Agrigento è una tappa della tournée in giro in tutta l’Italia iniziata lo scorso novembre.

«Sono i vinti della Sicilia alla fine dell’Ottocento – spiega Guglielmo Ferro nelle sue note di regia – che, travolti dalla “fiumana del progresso”, non possono fare altro che sopravvivere aggrappandosi ai beni materiali. La “roba” in Verga diventa àncora di salvezza per tutti i derelitti della società, per coloro che lottano a costo della vita pur di non soccombere al “darwinismo sociale” dell’epoca. Nessun vincitore tra i protagonisti delle novelle, solo vinti. Nessuna vera speranza di riscatto ma solo la crudezza della loro miserabile esistenza. Nessun giudizio morale a rassicurare lo spettatore».

«Il pubblico – dice l’attore catanese Enrico Guarneri – vedrà uno spaccato di quella Sicilia dell’Ottocento che viene fuori dalla penna straordinaria di Verga, con la sua attenta vivisezione e analisi delle problematiche patologiche di certi uomini. In questo caso, c’è l’attaccamento malato di don Mazzarò alla “roba”, che a quei tempi erano gli agrumeti, la terra, le bestie, il frumento, le galline. Oggi è cambiata la “roba”, ma non l’uomo – prosegue – e il testo rimane quindi attualissimo. La maestria di Guglielmo Ferro ha inoltre fatto sì che in una novella di poche pagine esplodessero anche l’anima poetica e gli accadimenti letterari di altre novelle verghiane».

Le scene dello spettacolo sono realizzate Laboratorio ABC, i costumi dalla sartoria Pipi.

© Riproduzione riservata