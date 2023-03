Sgarbi e Santanchè sul treno storico tra Agrigento e Porto Empedocle

"A margine degli eventi organizzati dalla Fondazione FS al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici in occasione del Decennale delle attività, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, hanno annunciato una loro prossima visita sulla Ferrovia dei Templi, Agrigento - Porto Empedocle, una delle 12 ferrovie turistiche italiane".

Ad annunciarlo, tramite un comunicato stampa, il presidente di Ferrovie Kaos Mauro Indelicato che ha guidato una delegazione del sodalizio agrigentino al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa. "Si tratta di un importante riconoscimento - prosegue Indelicato - nel corso del suo intervento il Sottosegretario Sgarbi ha definito la ferrovia Agrigento - Porto Empedocle una meraviglia, elogiando il loro posto in essere dalla Fondazione FS e dalle Associazioni di volontari come la nostra, per la sua salvaguardia". Il Ministro del Turismo ed il Sottosegretario alla Cultura potrebbero arrivare ad Agrigento, a bordo di un treno storico, già nella prossima primavera.

