Agrigento, sold-out per il concerto di Baglioni ma resta la caccia ai biglietti

Dopodomani sarà la notte di Claudio Baglioni. Il cantante romano si esibirà ad Agrigento al teatro Pirandello, un evento che ha fatto registrare il sold out già a settembre quando i biglietti un’ora dopo l’apertura della prevendita erano già esauriti. Questo non ha però placato gli animi di chi non è riuscito ad accaparrarsi la possibilità di assistere al tour dell’artista, "Dodici note solo bis": così, nelle ultime ore che precedono il concerto al Pirandello tanti sono ancora a caccia, nella speranza che qualcuno rinunci all’ultimo momento.

Altri, meno speranzosi ma forse più organizzati, hanno invece deciso di ripiegare su Trapani - non con meno difficoltà considerato che li i ticket sono finiti in sei minuti - dove il cantautore si esibirà al cine teatro Ariston fra tre giorni, il 19 novembre.

Insomma, la speranza è l’ultima a morire ma i posti al Pirandello sono soltanto 500. Senza contare che Baglioni è reduce dalla vittoria del prestigioso premio Tenco 2022, il maggior riconoscimento della canzone d’autore italiana: con queste premesse trovare il biglietto sarà molto difficile.

