Sambuca, il mito di Elena torna in scena all'alba sul Monte Adranone

Sarà la figura eterea di Viola Graziosi a dare vita ancora una volta al mito di Elena di Troia, l’attrice è la protagonista dello spettacolo Elena Tradita che si terrà nella suggestiva alba del Monte Adranone a Sambuca di Sicilia. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito della quarta rassegna teatrale Lucciole e silenzio promossa dal teatro comunale L’Idea e dall’amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia, in collaborazione con il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

In scena la coppia artistica, e coppia anche nella vita, composta da Viola Graziosi e Graziano Piazza che firma anche la regia dello spettacolo, prodotto da Teatro della Città, su drammaturgia dello scrittore Luca Cedrola che si è ispirato ai testi di Omero, Euripide e ad uno dei massimi poeti greci del Novecento, Ghiannis Ritsos.

“Siamo felici di tornare in scena – dice Viola Graziosi - con questo spettacolo che è un inedito nel panorama teatrale italiano. L’alba ha sempre una sua magia mistica, per gli attori e per gli spettatori. Il rito del teatro – prosegue - si compie in un percorso a rebour: gli spettatori sono senza protezione, non sono avvolti dalla coltre del buio di sala, ma anzi immersi in un crescendo, dall’aurora alla luce del giorno. Siamo tutti messi a nudo in un incontro alla pari”.

L’appuntamento per il pubblico appassionato delle albe è il 17 agosto, alle ore 06.00 del mattino presso il sito archeologico fenicio Monte Adranone che sovrasta Sambuca a quasi 1.000 metri di altezza.

I biglietti sono acquistabili in loco e on line su Live ticket e sul sito del teatro comunale www.teatrolidea.com.

Un servizio pubblico di navette sarà a disposizione degli spettatori a partire dalle ore 05.00 dai parcheggi A e B della strada di accesso al sito sopra contrada Adragna (costo della navetta 1 euro).

Al termine dello spettacolo il primo caffè della giornata, accompagnato da una piccola colazione di brioches calde, sarà servito gratuitamente sul sito.

Dopo il successo della Medea su testo di Luciano Violante, rappresentata nella chiesa di San Domenico a Palermo, Viola Graziosi torna ad interpretare un’altra donna del mito, Elena di Troia, sedotta e seduttrice, sposa, vittima e ribelle, riproponendone, sospese su un arco temporale millenario, tutte le sfumature delle sue contraddizioni femminili senza mai risolverle.

