Canicattì, quattro studenti premiati in nome di Diego Lana

Sarà la premiazione del concorso a lui intitolato a ricordare a meno di un anno dalla prematura scomparsa il professore Diego Lana a lungo docente dell’istituto tecnico commerciale Galileo Galilei di Canicattì in provincia di Agrigento. La cerimonia di premiazione è organizzata dal Rotary Club con il patrocinio del comune di Canicattì. Si svolgerà domani, sabato 21 maggio, alle 9,30 all’interno del Teatro Sociale di via Capitano Ippolito. Per l’occasione saranno premiati 4 studenti delle quarte classi delle scuole superiori di Canicattì che hanno partecipato al concorso “La promozione del territorio attraverso lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile”. I concorrenti nei loro elaborati originali hanno approfondito le pubblicazioni scientifiche del professore Lana che nella sua carriera è stato anche docente universitario naturalmente di materie tecnico-economiche- finanziarie.

Alla manifestazione cui sono state invitate le massime istituzioni cittadine e provinciali assieme ai rappresentanti dei club service e dell’associazionismo presenzieranno anche i familiari del docente scomparso con in testa la vedova Cecilia Alaimo e naturalmente colleghi di lavoro, allievi e soci del Rotary. Questa iniziativa è solo il primo passo delle attività intitolate alla figura dell’illustre docente e ricercatore che si vogliono mettere in cantiere con positive ricadute sulla città e per stimolare gli studenti all’assunzione di un ruolo critico e di ricerca. I soci del Rotary assieme alle istituzioni sono già all’opera per la seconda edizione del “Concorso Diego Lana” e per valorizzare il patrimonio scientifico realizzato attraverso le sue pubblicazioni e ricerche nel tempo dal docente e ricercatore Dino Lana com’era affettuosamente conosciuto ed apprezzato da tutti.

