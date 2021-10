Agrigento, si dimettono presidente e direttore della Fondazione Pirandello

Il direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, Calogero Tirinnocchi, ha rassegnato le sue «dimissioni irrevocabili», informa una nota della stessa Fondazione. La delibera è stata firmata in presenza di due componenti del Cda, il presidente Gaetano Aronica e il consigliere nominato dalla Regione Sicilia, Salvatore Nocera Bracco. A conclusione del consiglio d’amministrazione, anche Aronica, presidente del Consiglio d’amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il cartellone di quest’anno si sarebbe dovuto aprire il 27 novembre con «Enrico IV» di Pirandello (regia di Yannis Kokkos), per chiudersi il 13 marzo con «Giulietta e Romeo» di Shakespeare, per la regia di Nicasio Anzelmo. «Cartellone - sottolinea la nota della Fondazione - che non ha potuto vedere la luce per motivi indipendenti dalle nostre volontà e responsabilità».

© Riproduzione riservata