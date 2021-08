Agrigento, artista dell’Accademia di Belle arti realizza un busto di Livatino

Il busto bronzeo dedicato al Beato Rosario Livatino è pronto e verrà collocato sotto la finestra di quello che fu il suo ufficio nell’ex Palazzo di Giustizia, in via Atenea. Ad ospitarlo sarà uno spazio di piazza Gallo, o meglio un largo che prenderà proprio il nome del giudice ucciso dalla mafia. «Questa idea – dice il sindaco Francesco Miccichè – nasce da una mia proposta, avanzata in occasione delle riunioni che si sono svolte nelle settimane che hanno preceduto la beatificazione. Una proposta che è stata accolta con entusiasmo dall’allora arcivescovo, il cardinale Francesco Montenegro, dalla magistratura agrigentina e dagli amici del giudice Rosario Livatino. Sono molto contento di potere rendere omaggio ad un giusto, che credeva fortemente nei valori cristiani, che non si è lasciato corrompere, fino a pagare con la propria vita. Ma anche un uomo di fede, un esempio per tutti noi, e oggi un Beato. Tributargli una statua è un modo per tenere viva la sua memoria».