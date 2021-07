Sicilymovie, tutti i vincitori del festival del Cinema di Agrigento

Si è conclusa la sesta edizione del «Sicilymovie - Festival del Cinema di Agrigento», il festival internazionale, dedicato a cortometraggi, documentari e videoclip, ideato e diretto dal regista Marco Gallo, che si è svolto dal 22 al 25 luglio nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.

Conduttrice delle quattro serate la giornalista Simona Pulvirenti.

Sul grande schermo sotto il tempio di Giunone, sono state proiettate le opere che hanno superato la selezione su oltre 750 giunte da 50 Paesi di tutto il mondo. La Demetra d’oro, la statuetta creata dallo scultore romano Otello Scatolini, è stata assegnata ai vincitori delle sei diverse sezioni: miglior corto, corto di animazione, documentario, Ifad/COPEAM Award, videoclip a tema libero ed Around Sicily, categoria con l’obiettivo di premiare spot e videoclip che valorizzino il territorio siciliano.

A ricevere il premio come migliore attrice è stata Samantha MC Clurg per il cortometraggio «A godless country» premiato per la migliore fotografia. Miglior attore Phénix Brossard per il cortometraggio «The Van».

Tra gli altri premi assegnati quello per la migliore sceneggiatura al documentario «Vera», per la migliore colonna sonora a «La particella fantasma», per il miglior montaggio a «Niente di glamour», per il miglior suono a «The Van» e per la miglior regia a «A Silent Song».

Menzioni speciali assegnate ai cortometraggi «La particella fantasma» incentrato sulla scomparsa del fisico Ettore Majorana e ad «Accepted» diretto da Dtonio Cheatham e volto a sensibilizzare sul tema de bullismo.

Menzione speciale anche all’attore Giorgio Borghetti. «Abbiamo voluto premiarlo per il suo contributo alla promozione turistica del territorio», ha sottolineato l’amministratore turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. Tanti gli ospiti di eccellenza che si sono succeduti sul palco come il regista ed ex sindaco di Roma Walter Veltroni, l’attore Edoardo Leo che ha ricordato sul palco l’attore e amico Libero De Rienzo, la pianista coreana Sun Hee You e la cantautrice siciliana Alessandra Salerno.

