"Letterando in Fest", eventi a Sciacca: in programma anche un omaggio alla saga dei Florio

Al via domani sera a Sciacca la 12esima edizione del «Letterando in Fest», un fitto programma che prevede 4 giorni di incontri con gli autori e riflessioni condivise.

Si comincia con Stefania Auci, che alla Badia Grande presenterà «L'inverno dei Leoni», sequel del fortunatissimo «I leoni di Sicilia», dedicato alla saga della famiglia Florio.

Ogni sera in programma diversi incontri letterari, che si terranno anche al circolo nautico «Il Corallo» e alla «Lega Navale».

Tra gli altri ospiti del festival Irene Chias, Helena Janeczek, Evelina Santangelo, Giosuè Calaciura, Roberto Alajmo e Ninni Ravazza.

Previsti anche incontri sul cinema con Antonio Monda e Ivan Scinardo.

Il Letterando in Fest 2021 è il terzo con direttrice artistica Paola Caridi.

«Questa edizione - ha detto Caridi - sarà tutta concentrata sul concetto del tempo, dal passato al futuro prossimo. Ecco perché il titolo di questa dodicesima edizione è proprio 'Ieri. Oggi. E domani'?»

«Il nostro obiettivo - ha concluso- attraverso la letteratura, è quello di indagare cosa abbiamo omesso del passato, come abbiamo vissuto in un eterno presente e perché dobbiamo cambiare per vivere meglio».

