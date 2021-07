Sciacca, al via i lavori per l'auditorium nell'ex chiesa di Santa Margherita

«Inizieranno a Sciacca i lavori per la realizzazione di un Auditorium all’interno della ex chiesa di Santa Margherita. Prende così corpo l’idea che ho lanciato durante un mio sopralluogo effettuato nello storico edificio, poco prima della pandemia». Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che spiega come «i lavori di restauro e recupero comporteranno un costo di 800 mila euro, su un progetto affidato dal governo regionale alla Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento, guidata dall’architetto Michele Benfari».

Soddisfatto anche l’assessore al ramo Alberto Samonà, secondo il quale, «con tale intervento uno dei luoghi più belli e significativi della città torna al servizio della comunità saccense per ospitare eventi artistici e culturali».

