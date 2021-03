Inaugurato al Museo del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento “Honey Rotary Project”

Inaugurato, presso il Museo del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, il “Honey Rotary Project”. Si tratta, indubbiamente, di un progetto unico nel suo genere, che vede il ritorno dell’ape nera sicula nella Valle dei Templi. Le Api nere sicule – specie a rischio di estinzione fino a qualche anno fa – sono difatti al centro di uno studio europeo per la loro resistenza e per la loro capacità di adattamento e si configurano come una risorsa da tutelare in una prospettiva di salvaguardia della biodiversità e un impegno quotidiano che unisce passioni, luoghi e persone.

Il progetto è finanziato dal Rotary Club di Agrigento e dal Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International, guidato dal professore Alfio Di Costa.

Arnie ed api nere per produrre miele nella Valle dei Templi, questo, dunque, il progetto del Rotary. Con la collaborazione del Parco archeologico della Valle dei Templi e della cooperativa Sociale Al Kharub, in località Poggio Meta, il Rotary, presente il governatore del distretto 2110 Sicilia Malta, l’ingegnere Alfio Di Costa, davvero vulcanio in questo anno, nonostante la pandemia, ha, dunque, messo in servizio alcune arnie dedicate alla produzione di miele che ha la particolarità di una specie particolare: l’ape nera sicula.

Il progetto è stato presentato presso la sala conferenze del Museo archeologico alla presenza del presidente del Rotary Club Agrigento Pierluigi Maratta e degli Assistenti Giovanna Craparo e Gaetano Castronovo, del Delegato Rotary Foundation Serafino Mazzotta, del Direttore del Museo arch. Viviano, del Presidente della cooperativa sociale Al Kharub dott Roccaro e del paesaggista dott. Alaimo. L’Ape nera autoctona siciliana torna così nella Valle dei Templi con 15 arnie installate nella meravigliosa cornice del parco, che saranno affidate alle cure della cooperativa sociale “Al Kharub” con risvolti occupazionali grazie anche alla produzione dell’ottimo miele con il marchio Diodorus. Un particolare grazie è stato rivolto a “Pierluigi Maratta e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto”. Arnie ed api nere per produrre miele nella Valle dei Templi: il progetto del Rotary

“Sviluppandone la commercializzazione e il marketing nella nicchia di mercato dei prodotti tipici prodotti biologicamente – ha commentato Alfio Di Costa - il progetto ha la finalità di stabilizzare e incrementare i posti di lavoro nel settore: l’apicoltura in Sicilia, seppure praticata in tutte le province, è maggiormente diffusa solo sul versante orientale dell’isola. Delle aziende che si occupano di produzione di miele, solo il 5% utilizza famiglie di api di razza locale. Il progetto ha un’importantissima valenza sociale perché l’attività di produzione del miele, attraverso la cooperativa sociale Al Kharub, è destinata all’inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale, in particolare di persone con disabilità, favorendo così l’integrazione sociale-multietnica di cittadini extracomunitari, migranti, profughi o rifugiati“.

“Diodoros – Il Miele della Valle” nasce dal nettare dei fiori della Valle dei Templi di Agrigento e promuove il ripopolamento dell’ape nera sicula (Apis mellifera sicula) all’interno della Valle oltre a valorizzare le produzioni agro-alimentari del territorio.

Al Kharub è una Cooperativa Sociale Onlus di tipo misto nata ad Agrigento nel 2011. La loro mission è la creazione di comunità inclusive, colorate ed aperte al futuro attraverso la promozione dell’inclusione interattiva delle persone con disabilità, dei reclusi e dei migranti presenti nel nostro territorio. Fanno inclusione attraverso due attività prevalenti, svolte direttamente dalla cooperativa: l’apicoltura e la ristorazione.

© Riproduzione riservata