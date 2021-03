Morto ad Agrigento il prof Calogero Sciortino, famoso insegnante di filosofia

Il mondo della scuola e della cultura agrigentina piangono la scomparsa del prof Calogero Sciortino. Spentosi a 77 anni, è stato inossidabile insegnante del liceo classico Empedocle e del Politi, è stato un grande docente di filosofia, fratello di monsignor Sciortino anche lui grande filosofo.

Ha preparato generazioni di giovani ma anche di docenti che oggi insegnano in tutte le classi di concorso. Ha pubblicato molti scritti. Senza dubbio si spegne una delle luci più fulgide della cultura agrigentina. I funerali si terranno oggi, venerdì 5 marzo alle ore 15.30 nella chiesa di San Gregorio ad Agrigento.

«In un momento così difficile con la scomparsa dell’indimenticabile professore Sciortino perdiamo oggi una delle voci più profonde e corrette della società siciliana. La sua figura è stata nobile guida per tanti di noi prima studenti, poi ansiosi cittadini in cerca di verità e vigore che ci sapeva trasmettere ed inculcare». Bernardo Barone, docente al liceo Scientifico Leonardo, l’ha conosciuto come docente del corso di avviamento all’insegnamento.

