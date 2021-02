San Gerlando, il Covid cambia il programma dei festeggiamenti ad Agrigento

Festeggiamenti "diversi" quest'anno ad Agrigento per San Gerlando. Ieri, alle 18, sono stati celebrati i Vespri presieduti da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento, con la partecipazione del Capitolo Metropolitano. Oggi, invece, celebrazione Eucaristica alle 9 mentre il solenne Pontificale alle 17,30, presieduto dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, con conferimento del ministero del Lettorato a quattro studenti del Seminario Arcivescovile. Ad offrire l’olio per la lampada votiva al santo quest’anno non sarà, come avviene sempre, il sindaco ma la comunità del Seminario.

"In ottemperanza ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti - fanno sapere dall'arcidiocesi - per il contenimento della pandemia l’ingresso in Cattedrale sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di pass che può essere ritirato in cattedrale dalle ore 10.00 alle 13 e dalle ore 16.00 alle 18".

