Inaugurata la Fontana del Canale, il simbolo di Campobello torna a splendere

Torna agli antichi splendori la fontana «Canale». Semplice suggestiva inaugurazione della storica fontana, ritenuta il simbolo di Campobello di Licata. Fra i presenti alla cerimonia, il sindaco Giovanni Picone, il vice sindaco Calogero Lombardo e le autorità militari. Lo storico abbeveratoio, è stato ristrutturato e illuminato artisticamente.

La Fontana del Canale, non era oggetto di lavori da oltre trent’anni. É stato predisposto anche un impianto di videosorveglianza, allo scopo di prevenire furti e atti vandalici. La storica fontana, oltre ad essere la più antica tra le costruzioni murarie del paese, è anche un simbolo forte dell’identità campobellese. Fu costruita intorno al 1650, prima della fondazione della città, ed era la sorgente più copiosa del territorio.

Per oltre tre secoli gli uomini di Campobello hanno fatto tappa al Canale al mattino, prima di andare in campagna, e alla sera, al ritorno dal lavoro, per far dissetare il bestiame. Le donne lavavano i panni e attingevano l’acqua con «bummula» e quartari. La sua acqua, portata nelle varie chiese e benedetta, è servita per battezzare i neonati e benedire le bare.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE