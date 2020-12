Agrigento, spettacolo di fine anno in streaming al teatro Pirandello

Non si potrà festeggiare, per effetto del lockdown. E forse non c’è neanche molto da festeggiare visto quanto è stato complicato questo 2020. Nonostante la zona «rossa» e la mancanza di soldi, il sindaco di Agrigento Franco Micciché ha intenzione di fare un augurio alla città. Un augurio di speranza per il 2021. Ecco perché ha chiesto agli assessori Costantino Ciulla e Francesco Picarella d’inventarsi qualcosa.

La generosità del regista e produttore Francesco Bellomo e la disponibilità dell’attore Gaetano Aronica ha permesso di pensare e realizzare in 24 ore uno spettacolo che andrà in onda alle 22,30 al teatro Pirandello di Agrigento e verrà diffuso in contemporanea dalle emittenti televisive agrigentine Teleacras, Tva e Agrigentotv che hanno voluto gratuitamente partecipare a questo regalo alla agli agrigentini.

«Come gratuita è la partecipazione degli artisti e dei tecnici Alessandro Giuliana, Giacomo Fattori ed Emanuele Farruggia – ha spiegato il sindaco - . Insomma tutti insieme e tutti uniti per Joy of Christmas, ovvero la gioia del Natale, nell’unico scopo di contribuire a una iniziativa che ha il solo scopo di rallegrare gli agrigentini che quest’anno non potranno uscire a mezzanotte a causa del lockdown».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE