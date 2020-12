Teatro nella Valle de Templi, gli scavi ripartiranno

Si cerca l'impresa che dovrà tornare ad occuparsi degli scavi e delle indagini archeologiche per il teatro antico. Dopo lo "scippo" - da parte del governo regionale - di due milioni di euro inizialmente destinati alla nuova, ed ampia, campagna di scavi che avrebbe dovuto riportare alla luce se non tutto la maggior parte del teatro Ellenistico, il Parco - riprogrammando i fondi - ha recuperato la somma di 200 mila euro. Soldi che verranno utilizzati, appunto, per nuovi scavi.

Motivo per il quale, prima delle festività natalizie, l'ente ha approvato il sistema di gara e sta cercando la ditta a cui affidare gli interventi. Ma il Parco archeologico, sempre negli ultimi giorni, si sta preoccupando anche dell'indispensabile - per garantire sicurezza all'area - sistema di videosorveglianza.

