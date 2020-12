Valle dei Templi, rincarano i biglietti per il Parco

Un aumento e una differenziazione di tipologie del biglietto ma anche un’offerta sempre più ricca e accessibile per il sito archeologico siciliano tra i più visitati al mondo e che nell’era del covid, la scorsa estate, ha superato persino il Parco archeologico del Colosseo per numero di ingressi. Il biglietto, infatti, alla riapertura costerà due euro in più, quindi dodici euro rispetto al passato. Quello cumulativo che consente la visita anche al Museo Griffo passa a 20 euro.

L’aumento del biglietto è stato approvato nel corso del Consiglio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento. La seduta dello scorso 9 dicembre è stata anche quella dell’insediamento del sindaco Francesco Miccichè, che adesso fa ufficialmente parte del Consiglio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE