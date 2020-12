I luoghi del cuore del Fai, in corsa c’è anche la Lucchesiana di Agrigento

A pochi giorni dalla chiusura del voto per decretare i luoghi più belli d’Italia con la campagna nazionale del Fondo ambiente italiano, arriva l’endorsement dell’attore agrigentino, Gianfranco Iannuzzo per la Biblioteca Lucchesiana, uno dei tesori di arte e cultura della città.

Il ricordo della sua terra in Gianfranco Jannuzzo non è mai svanito e tanto meno è stato tagliato il cordone ombelicale, creando quindi un legame indissolubile tra lui e la sua Agrigento. «Girgenti amore mio» è, infatti, uno spettacolo che il noto attore, allievo di Gigi Proietti, ha portato in scena con grande successo nei principali teatri italiani.

«La Biblioteca Lucchesiana – racconta Jannuzzo - è uno scrigno di tesori: vi sono contenuti codici miniati, codici arabi, incunaboli. Libri unici al mondo. Un patrimonio della città – afferma - che per volere del Vescovo Lucchesi Palli fu regalato ad Agrigento ed agli agrigentini tutti. C’è scritto in una lapide meravigliosa che accoglie i visitatori, che in questa biblioteca: “Si va più ricchi, si ritorna spesso”».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE