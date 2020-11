A Ribera le "Giornate di lettura nelle scuole”

Il Comune di Ribera ha partecipato all’iniziativa nazionale “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, che si svolge dal 16 al 21 novembre 2020 in tutta Italia, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura ed il Ministero dell’Istruzione.

L'iniziativa, che quest’anno è arrivata alla settima edizione, nel 2019 aveva coinvolto più di un milione e mezzo di studenti in oltre 11.000 attività su tutto il territorio nazionale, dimostrando quanto la lettura a voce alta sia richiesta ed apprezzata.

“Positivi alla lettura” è stato il tema istituzionale per l’edizione 2020 di Libriamoci; tale tema è stato volutamente scelto nell’anno in cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato: si è inteso mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono.

Su invito dell’Istituto F. Crispi di Ribera, il Sindaco Matteo Ruvolo (in qualità di ambasciatore della lettura), ha interpretato e letto ad alta voce, assieme agli alunni delle classi III C e III E, alcuni brani del libro “Camilla che odiava la politica” scelto appositamente dall’insegnante referente del progetto, Prof.ssa Antonella Maniglia.

Particolarmente costruttivo è stato l’intervento dell’Autore Luigi Garlando (scrittore e giornalista di fama nazionale) il quale ha avuto modo di discutere in maniera costruttiva con i ragazzi.

“Un pomeriggio di grande soddisfazione, che mi ha allontanato, per un attimo, dai problemi ordinari della città, facendomi trascorrere dei bei momenti con i nostri ragazzi; ciò mi convince sempre di più che investire sulla cultura e sui giovani deve essere uno dei segni distintivi della mia amministrazione” le parole del Sindaco Matteo Ruvolo.

