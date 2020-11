A Ravanusa va in scena la street art

Un murales per recuperare la facciata di un vetusto edificio popolare a Ravanusa. È stato intitolato »Abisso», commissionato dal Comune di Ravanusa all’associazione «On-Off», da sempre sostenitrice dell’arte contemporanea come elemento di dinamismo culturale e strategia di crescita socioeconomica, culturale e turistica con l’obiettivo di attivare un processo di partecipazione culturale e rigenerazione urbana.

«Abisso» è l’opera di Ligama, un artista in voga nello scenario della Street Art nazionale. «In Abisso – spiega Daniela Avanzato, vice presidente di «On-Off» - il ragazzo protagonista abbandona il suo sguardo in una sorgente d’acqua, ma a differenza del noto mito non guarda la propria immagine riflessa ma lo spettatore che si pone nel vuoto architettonico al di sotto della parete e che viene inglobato nell’opera».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE