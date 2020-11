Letteratura, il poeta licatese Lorenzo Peritore vince il premio "Luigi Bulla"

Il poeta licatese Lorenzo Peritore ha vinto il premio letterario "Luigi Bulla" con la poesia "Ninna Nanna". A lui vanno i complimenti del deputato regionale Carmelo Pullara per il riconoscimento ottenuto.

"Desidero complimentarmi con il poeta licatese Lorenzo Peritore , che conosco personalmente e di cui ho grande stima, per l'ennesimo prestigioso riconoscimento ovvero il premio internazionale di letteratura "Vita Via Est" Premio Antonio De Fracesco 2020" organizzato dall'associazione culturale d'arte e poesia "Luigi Bulla" di Catania. La giuria ha attribuito a Lorenzo Peritore il prestigioso riconoscimento per la poesia "Ninna Nanna". Si tratta dell'ennesimo riconoscimento importante per il poeta licatese che ha collezionato numerosi premi per i suoi versi e le sue pubblicazioni. Un premio mirato -conclude Pullara-per un licatese che ha saputo abbinare la passione per la poesia, il teatro e la cultura con l'amore per la sua città Licata e la Sicilia."

