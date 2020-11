I treni storici alla scoperta della Valle dei Templi

La Freccia a novembre dedica la cover a Dante Alighieri, in vista delle celebrazioni del 2021 per i 700 anni dalla sua morte, e auspica una Vita Nova per l’anno che verrà. Lo fa mostrando l’abbraccio tra il poeta trovatore Sordello da Goito e Virgilio nel VI canto del Purgatorio, sotto gli occhi del Sommo Poeta, perché questo gesto torni presto ad essere naturale e spontaneo per tutti noi.

E proprio a Dante è dedicato un ampio servizio che ci conduce sulle orme del “Ghibellin fuggiasco” muovendo dalla natìa Firenze alla Ravenna dei suoi ultimi giorni, passando da tanti dei luoghi narrati o frequentati nel suo esilio, dai castelli della Toscana fino a Bologna e Verona.

E poi tanti ricordi, suggestioni e racconti di viaggio, da leggere oggi e progettare per il 2021. Quello, ad esempio, tra Roma e Venezia su un Intercity attrezzato per il trasporto bici con il racconto di sei ciclisti che lo hanno sperimentato e sono tornati pedalando tra arte e natura.

Alla scoperta del parco archeologico di Agrigento sul treno storico che attraversa la Valle dei Templi tra echi del passato, rimandi letterari e sapori tipici. E, ancora in Sicilia, a piedi lungo i 183 chilometri della Magna via Francigena che attira pellegrini da tutto il mondo e attraversa 20 comuni da Palermo ad Agrigento.

La nuova rubrica “Genius Loci” affidata a Peppone Calabrese, noto volto di Rai Uno, ci racconta il borgo abruzzese di Scanno, famoso per il rito delle Glorie, tra tradizioni ancestrali e profumi antichi di legna, all’ombra di una montagna selvaggia. E, infine, buon cibo con un tour tra i ristoranti di Firenze e dintorni alla scoperta della mitica bistecca alla fiorentina.

Tante anche le personalità intervistate su questo numero: dal cantautore romagnolo Samuele Bersani, che presenta l’album Cinema Samuele, a Giuseppe Fiorello protagonista della fiction di Rai1 Gli orologi del diavolo, passando per il conduttore Giancarlo Magalli, voice over d’eccezione nel docu-reality di Rai2 Il Collegio, e Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Firenze e presidente della Fondazione Teatro della Toscana che ci anticipa i momenti clou delle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante in allestimento nella città del Giglio.

