Ravanusa, i teologi studiano i diari di suor Angelina Tricoli

Ravanusa scopre un modello di santità: l’orsolina Angelina Tricoli che, durante la sua vita, trascorsa nel silenzio, intrattenne un lungo dialogo con Gesù, tanto da scrivere ben duemila pagine di diario spirituale che furono ritrovate nell’archivio del Seminario di Agrigento.

Adesso i teologi stanno riscoprendo questa figura e modello di vita spirituale, studiandone il contenuto degli scritti. Recentemente nella Chiesa Madre di Ravanusa è stata ricordata, con ampia partecipazione di fedeli, tramite un’iniziativa organizzata dal Centro di Bioetica Evangelium vite diretto da Enzo Di Natali e accolta favorevolmente dall’arciprete don Filippo Barbera e dal sindaco Carmelo D’Angelo, durante la quale, la teologa, esperta in teologia

spirituale Luisa Bisaccia ne ha illustrato la figura sul tema: «Contemplazione e impegno sociale in Angelina Tricoli. Infatti, l’orsolina ravanusana trasmise la spiritualità evangelica, il desiderio di vivere in unione con Gesù, nell’impegno sociale, anticipando la scelta pastorale della Chiesa italiana.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE