Biblioteche, fondi per l'acquisto di libri nell'Agrigentino

Da Agrigento a Montevago, da Sant’Angelo Muxaro a Menfi, nell’Agrigentino nuovi libri in arrivo nelle biblioteche comunali. E’ stato possibile acquistare i nuovi volumi grazie a un contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In provincia di Agrigento il contributo è stato assegnato alle biblioteche del comune capoluogo e di Alessandra della Rocca, Cammarata, Casteltermini, Comitini, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Menfi, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Raffadali, Ravanusa, Sambuca, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Sciacca. Contributo anche alla biblioteca della Fondazione Sciascia di Racalmuto.

Il Comune di Sciacca è risultato beneficiario di un finanziamento di 10 mila euro nella quota di riparto del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, concernente il contributo alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all’editoria libraria. Diecimila euro sono arrivati anche al Comune di Menfi.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE