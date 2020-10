Favara, salvò centinaia di ebrei: un film su Calogero Marrone

È cominciata a muoversi la macchina per la realizzazione di un film su Calogero Marrone, definito il «Perlasca» di Favara, avendo aiutato centinaia di ebrei a riparare in Svizzera durante il periodo della persecuzione nazista utilizzando le carte di identità contraffate e nella sua disponibilità in quanto responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Varese dove si era trasferito dalla città di origine per ragioni di lavoro.

