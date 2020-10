Valle dei Templi, inaugurato il nuovo percorso sulle tracce dell'antica Akràgas

Un nuovo percorso per ammirare il settore orientale dell’antica Akràgas e l’area archeologica dal Tempio di Demetra a San Biagio. È stato inaugurato ieri nella Valle dei Templi di Agrigento con una visita specialistica gratuita organizzata da CoopCulture.

Si tratta di un percorso di visita dedicato all’osservazione del paesaggio agreste contemporaneo ai margini dell’insediamento urbano moderno, dal quale affiorano imponenti e significanti rovine che documentano la presenza stabile dei coloni greci di Akràgas fin a partire dalla prima metà del sec. VI a.C., quasi all’indomani della fondazione della città.

Il percorso si sviluppa come una piccola scalata con partenza dall’area del parcheggio del cimitero di Bonamorone e arrivo al Tempio C di Demetra. L’itinerario è impostato sul moderno percorso di fruizione e riprende in parte l’antica viabilità greca, snodandosi tra le aree archeologiche del Baluardo a Tenaglia e del Santuario Arcaico presso Porta I (scavi Fiorentini), terminando una volta giunti alla Chiesa di San Biagio. Il nuovo percorso di visita è gratuito.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE