In viaggio tra i filari agrigentini con il winelover palermitano Cammarata

Si è concluso nell’Agrigentino il tour In viaggio tra i filari, progetto ideato da Gianfranco Cammarata, winelover e ristoratore palermitano, che gira l’Isola a bordo del suo bus Volkswagen T2 arancione del 1971 per raccontare la Sicilia del vino su Instagram e Facebook. Le ultime tappe del tour 2020 tra i paesi e le cantine della Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi.

«Grazie a Luigi Bonsignore (presidente della Strada del Vino Valle dei Templi, ndr) – scrive Cammarata sui social iniziando il tour nell’Agrigentino – per aver creduto in In viaggio tra i filari come strumento di promozione del territorio in particolare per aver dato la possibilità di conoscere un luogo incantevole come la Strada del Vino Valle dei Templi».

