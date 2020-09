"Bene Fai per tutti", si amplia il progetto: coinvolto il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento

Da oggi anche il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento sarà accessibile ai visitatori con disabilità intellettiva grazie alle guide per la visita facilitata scaricabili dal sito www.benefaipertutti.it.

Nel 2020 il progetto del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Bene FAI per tutti” volto a rendere la cultura un bene accessibile alle persone con disabilità intellettiva - ideato e realizzato dall’Associazione L’abilità Onlus con la Fondazione De Agostini e reso possibile grazie al prezioso sostegno di JTI (Japan Tobacco International) - si amplia e arriva a coinvolgere due nuovi Beni del FAI, per un totale di undici in tutta Italia.

Da oggi infatti si potranno scaricare dal sito www.benefaipertutti.it le guide in linguaggio semplificato riguardanti il Negozio Olivetti in piazza San Marco a Venezia, capolavoro dell’architettura del Novecento progettato da Carlo Scarpa e affidato in concessione al FAI da Generali Italia nel 2011, e il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, gioiello archeologico e agricolo nel cuore della Valle dei Templi, in concessione al FAI dalla Regione Autonoma della Sicilia dal 1999.

