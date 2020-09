A Lampedusa la quinta edizione di "Lampedus'amore" nel ricordo di Cristiana Matano

È tempo di "Lampedus'amore - Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano". Mercoledì, alla Fonderia Oretea (ex Real Fonderia alla Cala, piazzale Fonderia), alle ore 11, Filippo Mulè, presidente dell’Associazione onlus "Occhi blu", presenterà la quinta edizione, in programma a Lampedusa dal 25 al 27 settembre.

La manifestazione, slittata da luglio a settembre per l’emergenza Covid, come ogni anno proporrà momenti di riflessione, musica e spettacolo per ricordare la giornalista prematuramente scomparsa. Alla conferenza stampa, alla presenza delle istituzioni, verrà comunicato il programma 2020.

