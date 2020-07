La scomparsa di Camilleri, un murales in suo onore a Porto Empedocle

Un enorme murales a Porto Empedocle in memoria di Andrea Camilleri. L'opera è stata realizzata in via Salita Chiesa, nel cuore della città, ed è stata realizzata dallo street artist Ligama.

Il grande ritratto viene, di fatto, inserito in un percorso di rigenerazione urbana dal titolo «La salita verso casa, a scalunata di Nené» che prevede una decorazione artistica con i titoli dei libri più famosi dello scrittore empedoclino. Venerdì, alle 21, in piazza Kennedy, verrà anche proiettata la video intervista di Felice Cavallaro ad Andrea Camilleri, a cura dell’associazione «La strada degli scrittori».

