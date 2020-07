Cresce il turismo nella Valle dei Templi, oltre 3mila presenze nella prima domenica di luglio

Aumenta la presenza dei turisti nella Valle dei Templi. Oltre 3mila la scorsa domenica nel primo parco archeologico virus free.

Nella prima domenica di luglio - giornata ad ingresso gratuito – numerosissimi i turisti, soprattutto siciliani, tra i templi del parco agrigentino.

Ed è per questo che nasce la ValleCard, un pass che possa avvicinare soprattutto le famiglie agrigentine e del territorio e che prevede ingressi free alla Valle per 365 giorni l'anno e sconti su tutti gli eventi e i servizi (bookshop, caffetteria, attività didattiche, campus). Si potrà acquistare una card individuale, per la coppia o per la famiglia. E’ la proposta di CoopCulture che stava lavorando a questa card già ben prima dell'emergenza, a prezzo ridotto per il primo periodo, che sarà distribuita ai primi duecento (100 individuali e 100 famiglie) che la richiederanno: e che potranno così diventare “ambasciatori” del Parco, promotori delle attività e degli eventi: si inizia sabato prossimo con il primo di una serie di eventi live, ai piedi del Tempio di Giunone.

Mario Venuti ha infatti scelto una dimensione acustica, "portatore sano" di un pop sempre colto e raffinato. “Nudo con la mia musica”, un viaggio attraverso la carriera e i successi del cantautore siracusano (ma catanese d'adozione), dagli inizi con i Denovo all'amicizia con Carmen Consoli e Kaballà, la scorribanda nel musical con “Jesus Christ”, fino agli ultimi album, sempre grandi successi. "Un'emozione grande, quella di tornare a suonare dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia; e sotto il Tempio di Giunone, sarà un momento da non dimenticare facilmente. Solo sul palco, vestito solo della mia musica: proporrò le mie canzoni alla chitarra o al pianoforte nella veste semplice con cui sono nate, ma sono sicuro che l’impatto emotivo sarà ancora più potente”, dice Venuti. Il concerto – in regola con tutte le norme anticovid – sarà aperto a soli 250 spettatori.

