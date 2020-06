Agrigento riapre alla bellezza: in seimila per le giornate Fai

Grande successo per i tre siti culturali aperti ad Agrigento in occasione delle "Giornale Fai". Circa 6000 i visitatori complessivi dei siti culturali, duemila per ciascuno.

Dai giardini di villa Genuardi, sede della Soprintendenza di Agrigento, a villa Genuardi - Fontes Episcopi

di Aragona, ottocentesca dimora del vescovo Gerlando Genuardi, passando dal Giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, la delegazione Fai di Agrigento, il Fai giovani e lo staff della Kolymbethra hanno accolto i visitatori per svelare tutti i segreti di questi affascinanti luoghi.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

