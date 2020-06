Il coronavirus ferma la Festa di San Calogero, ad Agrigento il santuario resta chiuso

Il santuario di San Calogero non aprirà come di consueto. Dal 3 al 12 luglio, per i tradizionali festeggiamenti, resterà chiuso per evitare assembramenti. Le messe però saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook di Radio Diocesana, come assicura il rettore del santuario, don Giuseppe Veneziano.

Per evitare casi di contagio sarà anche vietato raccogliere offerte che però potranno essere lasciate nelle apposite cassette prima del 3 e dopo il 12 luglio. Per la benedizione del pane invece bisognerà invece rivolgersi ai parroci delle singole parrocchie.

