Agrigento, premio Di Giovanni: prorogato di un mese il termine per partecipare

La direzione del premio «Alessio Di Giovanni» ha deciso di prorogare di un mese il termine di scadenza dei concorsi letterari. Poesie e racconti si potranno inviare entro il 30 giugno. Il premio Alessio Di Giovanni, giunto alla 23esima edizione, è promosso dall’Accademia Teatrale di Sicilia.

I concorsi letterari a cui si può partecipare – ricorda il direttore artistico Enzo Alessi - sono articolati nelle seguenti sezioni: Poesia in lingua siciliana; Poesia in lingua italiana; Racconti in lingua siciliana e Racconti in lingua italiana. Il tema è libero.

Si prevede ancora una grande partecipazione all’iniziativa che ha già ottenuto notevoli consensi.

