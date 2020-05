Cattedrale di Agrigento, La Rocca Ruvolo: “Gara per consolidamento colle, al più presto i lavori"

"La pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del colle San Gerlando su cui sorge la cattedrale di Agrigento è un passo avanti importante che fa ben sperare sulla conclusione definitiva di una vicenda che si trascina ormai da diversi anni". Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

"Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha seguito personalmente l’iter progettuale, per aver mantenuto l’impegno assunto con gli agrigentini. L’auspicio è che - conclude - dopo l’aggiudicazione dell’appalto possano partire al più presto i lavori che consentiranno di rendere il duomo di Agrigento pienamente fruibile”.

