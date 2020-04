1 maggio, Giovaninfesta si sposta online: appuntamento in streaming

Il coronavirus ferma, ma non del tutto, Giovaninfesta in programma l'1 maggio. L'attesa manifestazione, che si sarebbe dovuta svolgere a Raffadali, infatti, si sposterà sul web.

L'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, ha dato appuntamento ai giovani, in streaming, alle 19 dell'1 maggio.

"Non vogliamo che il 1° maggio passi con la nostalgia di quanto avremmo potuto vivere. Le circostanze e i limiti del momento ci hanno spinto – dice il direttore del Centro per l’Evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Agrigento, don Gero Manganello – a recuperare la motivazione originaria che ha dato vita al Giovaninfesta in diocesi. Il primo maggio, il card. Francesco Montenegro, incontrerà, ugualmente, i giovani dell’Arcidiocesi che sono stati invitati a collegarsi online dalle ore 19 per fare – conclude don Gero – un’esperienza pasquale di Chiesa riunita per ascoltare il Risorto-Maestro che ancora una volta ci parla".

L'evento potrà essere seguito su più canali: sulla pagina Facebook del Centro per l’Evangelizzazione, sul Canale YouTube dell’Arcidiocesi di Agrigento. Ancora, in Tv su Agrigento Tv, Canale 96 del digitale terrestre e su Radio Diocesana Concordia.

© Riproduzione riservata