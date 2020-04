Ad Agrigento la Festa del 25 Aprile virtuale ai tempi del coronavirus

Festa della Liberazione, 25 Aprile: a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria non si svolgeranno manifestazioni pubbliche in provincia di Agrigento. Soltanto a Canicattì, il sindaco, Ettore di Ventura deporrà una corona di fiori presso il monumento ai Caduti, questa mattina alle 11. L'amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad esporre la bandiera italiana nei balconi delle proprie abitazioni.

L'Associazione nazionale partigiani italiani, nell'ambito della ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione, ha promosso invece l'iniziativa Artisti uniti per il 25 Aprile l'arte, la musica e la cultura rendono omaggio alla resistenza.

«Numerosi sono, già, gli artisti, gli intellettuali e gli uomini di cultura - dice Mimmo Pistone, presidente Anpi Agrigento - che hanno già aderito. Un'iniziativa a cui stanno aderendo anche alcuni familiari di antifascisti, deportati e partigiani, che vogliono contribuire a raccontare le storie dei loro genitori, le sofferenze e le privazioni causati dalla guerra e dalla lontananza della propria famiglia. L'iniziativa costituisce un modo per ricordare e ribadire i valori della resistenza antifascista in un momento segnato dal dolore e dall'angoscia a seguito dell'emergenza coronavirus. Questa manifestazione che si inserisce nei festeggiamenti per il 25 Aprile virtuale è realizzata da Anpi Agrigento».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE