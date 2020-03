Agrigento, il Tempio di Zeus sarà restaurato: aggiudicati gli interventi

Aggiudicati gli interventi di musealizzazione e restauro archeologico del tempio di Zeus Olimpio, ma anche il restauro e la ricollocazione dei blocchi del Santuario Rupestre.

Del tempio di Zeus, per una spesa di 524.644 euro, si occuperà la ditta “Cilia Salvatrice Tiziana” di Vittoria, nel Ragusano, che ha offerto un ribasso del 22,73 per cento. Alla ricollocazione dei blocchi del Santuario Rupestre ci penserà invece, per 375.623 euro, l'impresa “Mirabelli Mariano” di Castiglione Cosentino che ha offerto un ribasso del 33,33 per cento. Ad aggiudicare, in maniera definitiva, i due importanti cantieri è stato il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi.

La musealizzazione del tempio di Zeus ha un unico lo scopo: sviluppare un nuovo percorso di visita che interessi, nel complesso, l'intera area del monumento e che miri a far comprendere le strutture del tempio, in particolare la relazione visiva tra il tempio e il suo altare. «Gli studi condotti sul tempio di Zeus hanno portato ad un ampio grado di conoscenza della composizione architettonica dei suoi resti per cui oggi - avevano già scritto dal Parco archeologico di Agrigento - è possibile avere un'idea chiara delle dimensioni del tempio e di tutti quanti gli elementi architettonici e decorativi di cui era composto».

