Sciacca, il Carnevale si mobilita e chiede di riaprire le terme

Anche il Carnevale di Sciacca si mobilita per le terme, per sollecitarne la riapertura. Il comitato Patrimonio Termale di Sciacca ha incontrato i carristi che, a partire da domani, ogni giorno, durante la sfilata, proporranno l'inno «Tutti in Barca», rivisitato da Pasquale Sabella e Pippo Graffeo.

Le musiche sono quelle composte nel 1985 dal maestro Emanuele Scaduto. L'obiettivo è di fare in modo che tanta gente partecipi anche alla manifestazione per le terme in programma il 6 marzo prossimo a Sciacca, organizzata dallo stesso comitato, e che sta ottenendo sempre maggiori adesioni. Alle 9,30 è previsto il concentramento in piazza Scandaliato da dove muoverà il corteo. Nel pomeriggio un momento di approfondimento con Federterme.

«Il Carnevale è una festa importante - dice Nino Porrello, del comitato Patrimonio Termale di Sciacca - e vogliamo veicolare il messaggio a tutta la città ad essere presente il 6 marzo. Siamo stati ospiti di tutte le associazioni culturali che realizzano i carri. Sui carri ci sarà il nostro banner e grazie a Pasquale Sabella che ha curato la musica e Pippo Graffeo che ha adattato le parole dell'inno del grande Emanuele Scaduto. Se scendesse in piazza almeno metà delle persone che partecipano al Carnevale - aggiunge Nino Porrello - sarebbe una bella dimostrazione di come la città punta a vedere riavviato questo grande patrimonio».

