Sciacca, carri in via Cappuccini e grande spettacolo al carcere

Oggi arrivano i carri allegorici in via Cappuccini, inizia la distribuzione dei pass ai residenti nelle aree comprese nel circuito della festa e una rappresentanza dei gruppi mascherati si esibirà nel carcere di Sciacca.

Il trasferimento dei carri in via Cappuccini avrà inizio già durante la mattinata e da stasera riprenderà quella tradizione tanto in voga tra i saccensi di assistere all'assemblaggio. Ci saranno i mezzi delle ditte che eseguiranno il montaggio. L'area dei Cappuccini si trasforma, fino al primo giorno della sfilata, in un grande cantiere del Carnevale.

La Futuris, società organizzatrice del Carnevale di Sciacca 2020, ha reso noto che da oggi e fino a giovedì 20 febbraio all'interno dei locali dell'Ufficio Turistico del Comune, in corso Vittorio Emanuele 80, verranno distribuiti i pass di accesso al Carnevale di Sciacca 2020 per i residenti all'interno del circuito della manifestazione.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE