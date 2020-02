Ribera, nasce la federazione tra 3 istituti musicali

Siglato a Palazzo Trabia di Santo Stefano di Camastra l’atto di federazione tra gli istituti superiori di studi musicali Toscanini di Ribera, Corelli di Messina e Scontrino di Trapani. Hanno firmato i rispettivi direttori e presidenti che ne costituiscono l’organo di governance: Mariangela Longo, Giuseppe Tortorici, Antonino Averna, Giuseppe Ministeri, Walter Roccaro e Vincenzo Fugaldi.

Un progetto pilota importante che, con l’avallo del ministero dell’Università e Ricerca e il plauso dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale si prefigge di unire le forze e le risorse di tre importanti provincie siciliane, senza escludere la futura adesione di altre istituzioni anche universitarie, per realizzare importanti attività congiunte e di reciproco scambio relativamente alla didattica, alla ricerca, alla produzione e all’internazionalizzazione.

Il consiglio di federazione è già al lavoro per programmare i primi importanti progetti che coinvolgeranno studenti e docenti dei tre conservatori, offrendo così ampliate occasioni di collaborazione, di crescita e di confronto al fine di promuovere i talenti e le eccellenze siciliane ai massimi livelli. A dicembre del 2015 l’istituto era, di fatto, chiuso. Il Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento, in quei giorni, ha comunicato che per il 2016 sarebbe stato azzerato il finanziamento previsto nella convenzione del 2010 stipulata tra la ex Provincia e l’istituto e che sarebbe stato mantenuto solo il pagamento della sede e del personale Ata ancora dipendente della Provincia e comandato al Toscanini.

