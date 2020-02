Musica, ad Agrigento si esibisce l'Orchestra Jazz Siciliana

Dopo il Gran Concerto di Capodanno che ha visto la partecipazione di ben 170 artisti tra musicisti, coristi, cantanti e ballerini per uno spettacolo di altissimo livello, prosegue la programmazione della stagione concertistica del Teatro Pirandello.

Questa sera alle 20,30 l'Orchestra Jazz Siciliana della Fondazione Brass Group di Palermo si esibirà con il «Comitato Civico 2021». Una chicca per gli appassionati di musica che data la notorietà del «Brass», certamente non mancheranno di essere presenti per apprezzarne la qualità.

«Il Teatro Pirandello - ha detto il direttore organizzativo, Enzo Abate - con la realizzazione di questa prima stagione concertistica abbinata alla programmazione degli spettacoli di prosa ha fatto un indiscutibile salto di qualità dell'offerta culturale. Merito principalmente di una progettazione attenta e abbastanza variegata che abbiamo sviluppato con il direttore della programmazione musicale Antonio Cusumano presentando un cartellone che spaziasse dal classico al jazz, dal pop alle arie d'opera, da una interessante rivisitazione in chiave elettronica delle musiche di Astor Piazzolla ai concerti dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Pirandello».

