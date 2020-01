Carnevale di Sciacca, al via la selezione dei giurati

La decisione più importante sul Carnevale di Sciacca edizione 2020 è attesa dalla Futuris, la società che gestirà la manifestazione, ormai a meno di un mese dall'inizio, e cioè quella sul pagamento del ticket d'ingresso. La società non ha ancora riferito alcuna notizia in merito e, intanto, è arrivata la scelta del Comune di fare ricorso a un avviso per selezionare la giuria del concorso riguardante i carri allegorici.

Come è stato pubblicato sul sito del Comune: si ricercano due esperti per Architettura, modellazione, decorazione; Illuminazione; Copione testo; Recita; Inno; Allegria; Gruppo mascherato, costume gruppo mascherato, coreografia. Si tratta di candidature che dovranno essere presentate entro lunedì 3 febbraio.

Le istanze, presentate con apposito schema di domanda scaricabile dallo stesso link, dovranno indicare le competenze nel settore di riferimento come esperienze sul campo come coreografo, costumista o attività teatrali e/o relativo titolo di studio come la laurea. Saranno 7 i carri allegorici e il “Peppe Nappa” a sfilare.

