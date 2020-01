Palma, capitale della cultura: "La richiesta è ammissibile"

C'è fermento a Palma di Montechiaro dopo la notizia che il ministero dei Beni culturali ha dichiarato «ammissibile» la richiesta dell'amministrazione comunale per il concorso «Capitale italiana della cultura 2021».

Sono infatti cinque le città siciliane candidate per il titolo: si tratta di Catania, Modica, Scicli, Trapani e appunti Palma di Montechiaro. In Italia sono complessivamente 44.

Entusiasta il sindaco Stefano Castellino che ha già predisposto tutto, in collaborazione con l'assessore Giuseppe D'Orsi per seguire la candidatura, passo dopo passo e poter dare a chi valuterà le istanze, tutte le necessarie spiegazioni, in modo da poter raggiungere l'obiettivo che lo scorso anno è stato fallito, per poco, dal comune di Agrigento.

