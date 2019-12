L'Ars lancia la candidatura della Scala dei Turchi patrimonio Unesco

Approvato all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana un ordine del giorno per l’inserimento nel patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Unesco di Scala dei Turchi, gioiello ambientale minacciato dall’incuria e dagli scarsi controlli.

Il testo impegna il governo ad avviare le procedure necessarie a tutelare quel tratto di costa tra Realmonte e Porto Empedocle, «rappresentativo dell’identità della provincia di Agrigento e dell’intera Sicilia», dice Michele Catanzaro, parlamentare regionale del Partito democratico.

«È inaccettabile - continua - che un sito naturale di tale valenza rischi un’eventuale mercificazione a uso privatistico. Occorre avanzare la candidatura nel più breve tempo possibile per tutelare l’importante sito naturalistico da eventuali ipotesi di intesa per lo sfruttamento dei diritti di immagine e per ottenere le risorse necessarie alla salvaguardia del tratto di costa recentemente interessata da crolli e cedimenti della scogliera».

