Ribera, sagra delle arance: tre giorni di eventi

Tre giorni di eventi, convegni, cooking show e degustazioni. È tutto pronto per l'edizione 2019 della «Sagra delle arance di Ribera Dop», in programma dal 20 al 22 dicembre in piazza Duomo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ribera, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell'Arancia di Ribera Dop, con il patrocinio dell'Ars, il coordinamento di Vincenzo Vaccaro e la conduzione della giornalista Rosy Abruzzo.

Un programma fitto di eventi che si aprirà il 20 dicembre alle ore 17 con l'inaugurazione in corso Umberto I del Villaggio dei Sapori, un'area dove sarà possibile degustare le specialità culinarie locali e vivere deliziosi percorsi enogastronomici realizzati da alcuni produttori dell'hinterland: ristoratori, con i loro antipasti, primi e secondi piatti; pasticceri daranno sfogo a ogni sorta di prelibatezza a base di arancia come il panettone, le confetture e la cioccolata. Il tutto sarà completato dalla salutare spremuta o da uno stuzzicante aperitivo ideato per l'occasione. Il centro storico sarà allietato dalla parata dei Tamburinari di Ribera. Non mancheranno dibattiti a carattere culturale, intrattenimento con artisti di strada, animazione per bambini, gruppi folk e musica live.

Un free working tour a cura del Consorzio Costa Siciliana sarà dedicato ai buyer e ai giornalisti che vorranno visitare le bellezze artistiche e paesaggistiche di Ribera, degustando i prodotti locali. Fiore all'occhiello della manifestazione, i cooking show di rinomati chef siciliani che si cimenteranno nella realizzazione di piatti innovativi in programma ogni giorno dalle 18.30.

