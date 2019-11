Sciacca tra le città che lanceranno il film di Woody Allen

Sciacca è tra le 8 città italiane scelte da Igersitalia per promuovere il nuovo film di Woody Allen. «Un giorno di pioggia a New York» è il nuovo film di Woody Allen che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 28 Novembre.

Il film è una commedia romantica ambientata ovviamente a Manhattan che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città.

La community instagram Igersitalia è media partner della Lucky Red Distribuzione ed in vista dell'uscita ufficiale del film in Italia ha scelto otto località in Italia da Nord a Sud per promuovere il film coinvolgendo le community locali. È così che la community locale Igersagrigento gestita dai local manager Antonella Giovinco, Jessika Buscemi e Stefano Siracusa ha scelto il bellissimo scenario del porto di Sciacca come contesto della foto raffigurante i due innamorati dietro l'ombrello rosso ufficiale del film.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE