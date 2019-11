Ribera, ecco gli spettacoli della rassegna teatrale: "Città delle Arance"

Sono stati resi noti gli spettacoli del cartellone della rassegna teatrale di Ribera «Città delle Arance» organizzata dall'associazione culturale 92ZERO16 e dal Comune di Ribera. Il programma prevede la rappresentazione di ben nove spettacoli, che saranno portati in scena da dicembre 2019 ad aprile 2020, con inizio alle ore 21, al Cine Teatro Lupo.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi e Marco Zingaro che porteranno in scena «Figlie di Eva» per la regia di Massimiliano Vado.

Il 10 gennaio Pino Insegno e Federico Perrotta con «58 sfumature di Pino» per la regia di Claudio Insegno.

