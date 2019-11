Tornano i treni storici del Gusto: alla scoperta del territorio agrigentino

Ritornano i treni storici del Gusto, in collaborazione con Slow Food Sicilia. Il prossimo appuntamento è il 10 novembre per scoprire il territorio agrigentino: partenza da Caltanissetta centrale alle 8.40 e arrivo a Campobello Ravanusa e Gela.

Le tariffe: è prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate. La tariffa ragazzo è destinata a viaggiatori 4-12 anni non compiuti. È prevista la gratuità per bambini 0-4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Questo il programma della giornata: arrivo a Campobello e trasferimento a Ravanusa, visita del Museo della miniera Trabia/Tallarita o del Museo Lauricella e Ravanusa. Alle ore 12:00 partenza per Licata con arrivo alle 12:30 a seguire Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia; ore 13:30 tempo libero per eventuale pranzo; ore 14:30 partenza per Gela, ore 15:15 arrivo a Gela e visita delle Mura Timoleontee e infine ore 17:00 partenza dalla stazione ferroviaria di Gela.

